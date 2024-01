Carla quiere abandonar Gran Hermano: ¿qué pasará en la gala de nominación?

"Necesito irme, extraño mucho y me tengo que ir. Hoy me gustaría que me voten todos y voy a pedir al afuera que me voten para irme. Si estoy en placa, voy a pedir eso", le confesó en concreto a Florencia.

La Chula contó que extraña a sus hijos y este es el primer motivo por el que quiere abandonar. Contrario a lo que creía, que la casa iba a ser un "recreo mental" del "mamá, mamá, mamá", pero no lo vive así.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/aarontsuarez/status/1742587493864587636?t=znZdgZErYfQm9h6x_V4JRw&s=19&partner=&hide_thread=false CARLA SE QUIERE IR; VA A PEDIRLE A LOS CHICOS QUE LA NOMINEN Y A LA GENTE QUE LA VOTEN



FLORENCIA: contame algo



CARLA: no te puedo contar nada flor, me quiero ir #GranHermano pic.twitter.com/rMweNcXTaq — aaron (@aarontsuarez) January 3, 2024

En este punto, Florencia intentó mostrarle que en la edición pasada, Romina también era madre y aún extrañando a sus tres hijas, casi llega a la final. La Chula se diferencia al confesar que ella no la está pasando bien .

"Estoy triste, los extraño. No puedo enfocarme en él adentro, extraño mucho a mis hijos. No pensé que los iba a extrañar tanto", dijo.

"Sueno ingrata o desagradecida, pero pensé que iba a ser otra cosa" , confesó y explicó también que son pocas las personas con las que se lleva bien y comparte.