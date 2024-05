Catalina de Gran Hermano apuntó contra la hermana de Furia por filtrar una foto íntima suya: "Nefasta"

La imagen que se difundió en redes sociales es de la ex jugadora con el torso desnudo y los usuarios aprovecharon para armar una broma contra Joel, cuando todavía estaba en la casa.

Esta situación generó el enojo de Catalina, que no dudó en responderle a la hermana de Juliana de una manera muy contundente. "Esto sos vos, Coy. Sos la persona más desagradable que gracias a Dios no conocí. Dejá de colgarte de tu hermana, nefasta", dijo la ex participante.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Catigorostidi_/status/1788230096811139340?t=TEojYOTMlCQ9NntRn5B3Gw&s=19&partner=&hide_thread=false Esto sos vos COY

Sos la persona más desagradable que gracias a dios NO conocí !

Seguí diciendo pelotudeces

Deja de colgarte de tu hermana

Nefasta pic.twitter.com/uyuC5RjfiF — Catalina gorostidi (@Catigorostidi_) May 8, 2024