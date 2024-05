Catalina de Gran Hermano echó por tierra los rumores de romance con Joel Ojeda

Pero ante la lluvia de comentarios y reacciones para los exhermanitos, Cata se cansó y aclaró la situación en el streaming "Se picó" que conduce Gastón Trezeguet en República Z: "No estamos juntos con Joel, somos amigos, nada que ver, nos queremos un montón, pero no, yo no voy por ahí".

catalina niega romance con joel.mp4

Y agregó: "Yo no voy por ningún hermanito, voy por otro lado", señaló entre risas. Cabe destacar que la médica fue invitada a participar de forma activa a "Se picó", por lo que desde ahora formará parte del staff, que también integra Walter 'Alfa' Santiago, con quien tiene serias diferencias.