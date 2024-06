Gran Hermano: Catalina se enfureció con Santiago del Moro y abandonó el estudio de Telefe

Qué pasó entre Catalina y Santiago del Moro en Gran Hermano

Luego, continuó: "Esas cosas hay que educarlas". Ante estas palabras, Del Moro afirmó: "Cata, eso no está ni en discusión". Por esto, Catalina remarcó: "No está en discusión, pero hay que remarcarlo". Es por estas palabras que el conductor de Gran Hermano se mostró ofendido y respondió: "Se lo remarcas a ella el día que salga". Tal es así que la médica cerró: "No, no le pienso hablar" y, después, el periodista decidió cambiar completamente de tema y seguir con la grilla del programa.

Por más que, tras este tenso momento, la cámara no volvió a enfocar a Catalina, sí se viralizó en redes sociales el momento en el que ella decidió abandonar el estudio por culpa del trato de Santiago del Moro. "Catalina se fue del estudio después de que del moro le diga en vivo que “arregle el día de mañana las cosas con Furia con el HIV”", escribió la usuaria que compartió el audiovisual.

Y, si bien no se escucha qué dice la ex jugadora del programa y reality más visto de Telefe, se la puede ver muy enojada mientras habla con una productora. Luego de esto, abandona el piso ante la sorpresa del resto de los ex participantes que la estaban acompañando.