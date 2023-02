¿Complot en Gran Hermano? El polémico consejo de Florencia a Camila

camila florencia gran hermano.jpg

"No importa igual, yo vine acá con vos y tampoco me puedo quedar veinte mil ochocientos días", le dijo la arquera de Independiente a Camila. La pianista, en medio de su crisis, le replicó que no dijera más eso.

Sin embargo, se explayó en algo que parecía una charla motivacional y dijo algo que podría cambiar el curso del juego: "Solamente quiero decirte una cosa. Quiero que brilles, vos sabés lo que tenés que hacer, ¿Me escuchaste? Vos sabés que lo que tenés que hacer: brillar", sugirió.

Y agregó, sin pelos en la lengua: "Y vos sabés con quién, que tenés que hacer". Inmediatamente, el conductor Santiago del Moro llamó a las cámaras de regreso al estudio y no se pudo ver cómo terminó esa situación.

Lógicamente, el comentario no pasó desapercibido y en las redes sociales pusieron a Florencia bajo la lupa: la acusaron de filtrar información del afuera al sugerir a su hermana pegarse a un participante para llegar a la final.

Aunque no nombraron a ningún participante en especifico, los televidentes determinaron que hablaban de Marcos Ginocchio.