Gran Hermano: convocan a un "besazo bi" contra Martina Stewart

“Gran hermano expone sin tapujos las cuestiones más aberrantes de la sociedad. Bajo todas esas luces, música, maquillaje y ropa está la representación que los medios hacen, de la bisexualidad en particular y de la comunidad LGBTTIQPANB+", dice el comunicado de la agrupación.

En este marco, añadieron que "permitir comentarios biodiantes, que invisibilizan, estigmatizan y discriminan, es fomentar la violencia contra nuestra comunidad y atentar contra la salud integral de las personas bisexuales y de todes les integrantes del colectivo", y concluyeron: "Les bisexuales creemos en llevar adelante políticas activas en repudio de este tipo de hechos, bregando siempre por la defensa de los derechos de todas las personas".

image.png

Qué dijo Martina Stewart de Gran Hermano

Durante su presentación antes de ingresar a la casa, Martina generó polémica con su comentario homofóbico.

“A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari…para analizar”, dijo la participante al ingresar a la casa.