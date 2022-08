Convocaron a Marianela Mirra para que regrese a Gran Hermano: qué respondió

En este contexto, Fernanda Iglesias, panelista de LAM, se comunicó con la ex GH, que le confirmó que Gastón Trezeguet la convocó para la nueva edición del reality. “Pero yo no creo, honestamente. Ya yo tengo una vida acá (Tucumán), ¡y otra vez no me pasa lo que me sucedió hace un tiempo atrás!”, explicó.

Al ser consultada sobre su posteo de Instagram, la ex GH manifestó: “Puse ‘¿Qué opinan si vuelvo?’, como algo que me dio risa y me hizo fantasear nada más”, aunque deslizó que esta semana se iba a reunir con la producción.

“Si hay algo que me dejó de gustar hace tiempo es la exposición. Yo estoy en otra, imaginate mi nivel de expectativa si quisiera estar en un panel de Gran Hermano, la verdad no lo veo factible”, remarcó Marianela.