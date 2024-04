Crece la tensión en la casa de Gran Hermano: Furia volvió a enfrentarse a Virginia y explotó todo

furia virginia gh.mp4

A esto, Virginia le sumó: "No sabes las ganas que tengo de ser como vos boluda, me quiero mat4r que no soy como vos". Por lo que, Juliana redobló la apuesta y lanzó: "Estas son unas envidiosas de mierda porque no van a llegar a la final". Pero, lo cierto es que la discusión no terminó allí.

De hecho, en algún momento de la pelea, Virginia le remarcó que ella ya es grande como para tener envidia y se fue caminando sin mediar más palabra con su contrincante. Por otro lado, Juliana, permaneció enojada con lo sucedido mientras hablaba con Martín Ku, uno de sus mayores aliados estratégicos.