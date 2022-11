Cristian U habló de Gran Hermano en "Argenzuela" de C5N con Jorge Rial

"Se fue Cristian y la casa se desinfló, estaban todos despiertos por vos, eras el rival a vencer", convino Rial, a lo que el experto campeón de 2011 reconoció que "trataba de manejar todos los hilos" y no ponerse cómodo en la casa, ni dejar que el resto bajara la guardia.

"Cuando todos se iban a dormir yo me levantaba y hacía (de cuenta) que jugaba con fideos para que todo el mundo pensara que estaba contando votos", recordó Cristian U.

"Estos pibes hoy por hoy hacen lo que yo me quejaba de lo que hacían mis compañeros, que era tomar sol y gritar 'vamo, vamo lo pibes.' Eso, cuando salgas y vayas a ver a Boca, a River o a San Lorenzo, hacelo. Hoy estate enfocado en un canal líder, en tantas cámaras y en un progreso el día de mañana, porque 'Gran Hermano' no significa sólo un premio, es lo que viene después", explicó.

"Dejé de pasear perros y hoy estoy vestido bien y con olor a perfume, así que nadie está pensando en esas cosas", comentó el otrora ganador de "Gran Hermano", a quien su novia Mary supo aconsejarle "no firmes nada con Telefé" cuando salió de la casa más mirada del país.

"Eso fue culpa de Ricardo Fort, que me quería llevar para el teatro", acotó el mediático.

"Gran Hermano" 2022, recargado

Cristian U. no pierde la oportunidad de analizar el juego actual. El reality show ya empezó a ser noticia por las historias personales, los exabruptos ocasionales y algunas situaciones que resultaron polémicas, y el mediático tiene sus favoritos.

"Una la veo en Agustín, que está tratando de buscar ese perfil. Hoy me encuentro con Juan en el programa de Georgina, un amoroso. Me abraza y me dice: 'me quise hacer el Cristian U y me salió con el culo'. Le dije que no se deje vapulear por nadie. Como jugador fue un desastre pero como tipo debe ser una gran persona", señaló.

Pero Juan tuvo una "falta de personalidad", según el ganador de 2011. "Mientras uno no ponga su persona adelante y diga: 'yo soy este y al que le gusto, le gusto'... La que hace eso mucho es Julieta", admitió.

"A ver, es chiquita. No finge, es muy teens, te habla así, pero es la piba. No está tratando de imitar a nadie, y me parece que eso garpa", señaló Cristian U., quien más de una década después reconoció entre risas que su triunfo sobre su antagonista dentro de la casa, Emmanuel, fue en parte gracias a la discusión que éste mantuvo con Jorge Rial.