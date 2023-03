Gran Hermano: Daniela confirmó que Romina tiene un complejo con su cuerpo

"Romina es muy obsesiva con su cuerpo", comenzó diciendo Pestañela. Luego, Pampito preguntó: “¿Ella no se metió nunca a la pileta no?

Y la respuesta no se hizo esperar. “Dos veces, pero tiene muchos complejos”, disparó la morocha que entró y salió dos veces del reality.

Daniela explicó el motivo por el que Romina no quiere meterse a la pileta en la casa de Gran Hermano

Asimismo, agregó sobre la ex diputada que “Ella contó que antes de entrar a la casa estaba operada y dos días antes de ingresar a la casa se sacó los puntos y quiere cuidarse la cicatriz para que no le quede marcada por el sol”.

En tanto, sobre la obsesión con los cuerpos que parece demostrar Romina a lo largo de estos meses encerrada en Gran Hermano, Dani contó que a ella también le hizo una observación. “A mí una vez me dijo algo de la cicatriz de mi cirugía de las lolas, como que estaban mal, y yo lo tomé como una crítica constructiva, no me pareció mala leche”, explicó.