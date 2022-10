Gran Hermano: Daniela le hizo una escena de celos a Thiago

Durante la transmisión del pasado domingo, mostraron el disgusto del joven con su compañera por la confusión que le genera la relación que llevan.

"Ya arreglamos que somos amigos, pero que no me vengas a romper las pelotas. Me mira y se va para otro lado. Estamos re bien, me dice para ser amigos, le digo que sí y después se hace la celosa. Me hacen confundir esas cosas", señaló el joven de 19 años sobre las reacciones que tiene Daniela.

Momentos después, ella se acercó a él y le hizo un reclamo. "No puede terminar de hablar conmigo que saltas de cama en cama", comentó.

"¿A dónde estoy saltando de cama en cama? Estoy acá. ¿Te molesta que esté durmiendo con otra?", respondió él.

https://twitter.com/___AlexisR/status/1586938502620614659 Daniela a Thiago: "No me molesta que estés con otras mujeres, pero a mi me esquivas ".#GranHermano #GH2022 pic.twitter.com/kCh6MYGOYG — #GH2022 (@___AlexisR) October 31, 2022

Y Daniela le respondió picante: "Para nada, cog... con otra si querés. Te aplaudo, te paso el forro si querés. Te lo pongo. No tengo ningún problema. Me molesta, no el hecho de que estés con otras personas o mujeres, pero sí el hecho de que te abrazan todos y que cuando voy yo me esquivás. Me parece que tenes algo personal conmigo".

"¿Dónde te esquivé? Ayer estuvimos acostados hasta las 3 de la mañana. Hoy estuvimos todo el día juntos", sentenció Thiago.