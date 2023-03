Daniela de Gran Hermano volvió a hablar de los mensajes de L-Gante

Sin embargo, este martes, Pestañela brindó una nota en LAM y volvió a hacer referencia al tema. "No sé que pasó. La verdad es que no lo abrí al mensaje, fue una repercusión toda gigante del tema del video", comenzó diciendo.

Daniela de GH mandó al frente a L-Gante: "Tenía mensajes privados en modo efímero"

Luego le consultaron si aceptaría una salida con Elian y Daniela no dudó. "Yo creo que en este momento no. Él recién sale de una relación, yo también estoy acá medio como en otra faceta, pero para vínculo amoroso no. Ahora si es por trabajo y me quiere invitar para un video, yendo", respondió sonriente.