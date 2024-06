Darío se cansó y apuntó contra Virginia en Gran Hermano: "Doble discurso"

Darío dijo que Virginia “acude al humor y a la lástima”. “Tiene un doble discurso. Por un lado habla de las carencias que tiene. Habla de la casa para la hija, pero después la chica se va a Europa un mes y pico”, agregó el participante.

“No para de hablar de viajes”, dijo sobre su compañera. Y, agregó: “Una cosa es que se emocione por la hija, pero esta (Virginia) ha llorado por cualquier cosa”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FURIAGATE/status/1799643445117796602?t=LbFIuHDOQDa45g5VIS7arQ&s=19&partner=&hide_thread=false Dario: "Virginia tiene ese doble discurso, por un lado habla de las carencias q tiene y ' ' y ahora la chica se va a Europa, ésta (virginia) no para de hablar de viajes, habla en donde compra... le decis 'ah' y se pone a llorar" #GranHermano pic.twitter.com/pHSpkcogWi — furiagate (@FURIAGATE) June 9, 2024

“Yo le conozco el paño... Por eso no me sorprende, pero no pensé que iba a hacerlo conmigo acá. Un cruce comercial... De ahí viene el tema. ¿Viste cuando te la p... doblada? ¡Después del favor que le hice! Un gran favor le hice. Sin embargo, me cagó”, dijo sin dar mayores explicaciones.

Luego de esto, Delfina, hija de Virginia, contó un poco la relación que mantuvo su mamá con Darío tiempo atrás. La joven contó que el padre de Francisco le vendió un auto a la mujer en el pasado.

"Que yo sepa afuera no tuvieron una historia, quizás se quedó con las ganas. Solo le vendió un auto, le vinieron ganas de bardear nomas", declaró la joven en el vivo de este domingo.