Del debate de Gran Hermano a LAM: el intenso cruce entre Laura Ubfal y Florencia Lattanzio

Después de enfrentar a la especialista del show en Telefe, Florencia volvió a arremeter contra Ufbal frente a las cámaras de América, bajo una serie de preguntas que el capitán de las 'Angelitas' fue haciéndole. Pero, por supuesto, la experta en espectáculos también estaba invitada, a través de un móvil, y no dudó en contestarle a la blonda: "Yo no digo que el juego de Camila no es válido, solamente digo que no me gusta cosas que hace".

En este sentido, Ubfal señaló que como Camila "no logró entrar en ningún grupo de la casa, permanentemente está en todas las escenas", a lo que Florencia replicó, con fastidio, por qué eso le molestaba tanto a la periodista: "¿Cuando lo hace Camila está mal y cuando lo hacen los otros está bien?".

En respuesta, la panelista de GH sostuvo no tener nada en contra de la joven de 21 años que participa del reality, pero pidió que no la llamen "pobre", porque "de pobre no tiene nada, me dicen que le hacen bullying pero cuando Alfa le dijo 'ballena' a Ariel, ella se reía".

Inmediatamente, la gemela Lattanzio aseguró que Camila nunca festejó ese tipo de burlas, a lo que la periodista comentó despectivamente: "Tal vez la gente sacó a Flor porque es muy intenso ver a las dos juntas todo el día cambiándose de ropa cada 20 minutos".

Arde Gran Hermano, adentro y afuera de la casa.