Demandarán a Gran Hermano por la tenencia de Arturo: la palabra de los rescatistas

"Lamentamos comunicar que la producción de Gran Hermano no está dispuesta a entregar a Arturo, pese a nuestro requerimiento y puesta a disposición. Nuestra intención fue hacer público el pedido, con respeto y poniendo en palabras lo que sucede y lo que queremos para el perro", iniciaron diciendo en su descargo.

Y agregaron: "Obtuvimos como respuesta un 'no', argumentando que podemos ver a Arturo las 24hs. Sí, como leen. Al parecer el rating y las puras estrategias de marketing hacen que un ser vivo pase a segundo plano".

Finalmente, advirtieron las medidas a tomar: "Pusimos todo de nuestra parte para que esto se solucione lo más sano posible para Arturo, pero ante esta negativa no vemos más remedio que realizar las acciones legales correspondientes. Nos apena tener que pasar por esta situación, ya que como muchos saben, nuestra tarea está enfocada en otro punto, seguir rescatando. Pero no tenemos otra alternativa, ya que la producción de gran hermano elude nuestra solicitud".

