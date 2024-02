Gran Hermano: Denisse González confirmó que tuvo relaciones con Bautista Mascia

"Yo no sabía que lo habían blanqueado que habías tenido sexo con Bauti. Isabel nos contó que lo hicieron dos veces, que Gran Hermano no lo mostró pero que hasta lo contaste adentro de la casa. Te acercaste a no sé quién y le dijiste 'me lo co**'. ¿Esto es verdad?", consultó Trezeguet, mientras que Denisse contestó con un rotundo, pero vergonzoso "sí".

Luego de esto, Fefe Bongiorno, el panelista del programa, preguntó cómo fue la experiencia entre ellos a lo que Denisse amplió con una información contundente. "Fue creativa. Fue innovadora. Fue extraña", fueron sus palabras exactas, por lo que Gastón insistió: "Hay que ingeniárselas, ¿no?"

"Y sino hacés como Thiago y Daniela que no les importó nada y ahora tienen gemelitas", expresó Laura Ubfal en tono de humor. Pero, cerrando ya su conversación sobre sus relaciones Denisse González reveló que "se dejó llevar" en el momento del acto con Bautista Mascia y volvió a asegurar que tuvo una experiencia positiva.