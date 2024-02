Dura sanción de Gran Hermano a Isabel: qué hizo la participante

“Acá Isabel sabe que está cruzando un límite que le puede costar muy caro”, indicó Del Moro ntes de mostrar el clip de lo sucedido. En el mismo, se la ve dialogando con Lisandro y Martín en el patio de la casa. “Te veo rara”, le dice Licha, pero ella le advierte: “No estoy rara. Alejate de la cocina. Acordate de la película No todo es lo que parece, pero usá la cabeza, por favor te lo pido. Es un mensaje”.

Por qué sancionaron a Isabel en Gran Hermano

isabel gran hermano

Luego le pidió que la mire y le hizo una mímica con los labios: “Mili” (novia de Lisandro). Rápidamente, el jugador se da cuenta de que está violando una de las reglas de los jugadores que reingresaron, que es no compartir información del afuera. “No te metas en quilombos. Vos no hagas nada, por las dudas. Hay mucha de la info que tenés vos es un arma de doble filo”, señaló.

La producción adjunto un diálogo con Furia y Cata, en el que Isabel aseguró que se había peleado con Cata afuera de la casa, pero esto fue menos grave que lo anterior.

Por último, fue el turno de Santiago del Moro, quien decidió explicar la decisión de Gran Hermano. “Dos cosas. ‘Nos peleamos’ es algo que puede salir inconscientemente, no todo es lo mismo. Lo que es grave es lo que dice en su charla con Lisandro y el Chino. Licha trata de salvarla, por eso no va a ligar. ‘No todo es lo que parece’ es ella que está jugando con el otro grupo (el de Furia) y ella quiere hacerle entender que sigue siendo su amiga, no está todo mal”, introdujo y luego añadió: “Ella rompió un código tremendo. No es echada porque no tiene una sanción previa, pero lo que hizo fue grave y va a tener una sanción grave porque es una estafa al juego”.

Finalmente, la sanción para Isabel, que fue comunicada y armó un debate entre los jugadores, fue quedar nominada en la placa del domingo. Además, no podrá votar y no podrá ser salvada por el líder de la semana. “Si vuelve a suceder una vez más, tomaré medidas más severas. Esta es la última advertencia”, manifestó el dueño de la casa.