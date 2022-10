El acto fallido de Santiago Del Moro en Gran Hermano: qué pasó con Robertito

Gran Hermano: qué pasó con Robertito Funes Ugarte

El domingo pasado cuando Tomás Holder fue eliminado al salir de la casa lo recibió Robertito Funes Ugarte, le hizo un par de preguntas, subió al homofóbico tiktoker a un auto y de ahí fue al encuentro con Del Moro.

Este domingo la eliminada de la casa fue Martina, que salió sola y en las redes, a modo irónico, sostuvieron que hizo dedo para llegar al estudio de Gran Hermano.

¿Por qué no la recibió Robertito Funes Ugarte? No hubo una explicación oficial pero resultó por demás curioso que a la hora de dar los votos que tuvieron los nominados Santiago Del Moro lo nombre al ex cronista y conductor de la señal de noticias C5N en lugar de Juan.