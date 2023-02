Gran Hermano: el ataque de Alfa a Romina

A la vez, se puso a hablar de los llantos de la exdiputada por sus hijas y la acusó de ponerse en un papel de víctima. Camila aprovechó la charla para advertirle a él que las chicas estarían buscando ir por él en el juego.

"Mis únicos amigos acá dentro van a ser Nacho y vos. Lo tengo bien claro. Las únicas personas que yo quiero seguir conociendo, que yo quiero que formen parte de mi vida y conozcan mi vida, y que compartamos más allá de esto, que podamos ser amigos del alma, son Nacho y vos", le aseguró Alfa a la líder de la semana.

"Ya me cansó": Alfa acusó a Romina de victimizarse y de manejar a todos - Gran Hermano 2022

Julieta, contra Alfa

Mientras Romina estaba muy descansando en su cama, Julieta y Daniela fueron víctimas de la persecución de Alfa, al saber que ellas tenías hambre e iban a prepararse comida.

Por esta razón, luego de haber comido a escondidas, Julieta le contó a Romina lo sucedido y reveló: "Está re atacado. Nos dijo: 'No, no coman', y fue hasta la cocina a ver lo que hacíamos", acto seguido Romina empezó a hablar mal de Alfa por unos supuestos gritos que Nacho escuchó en donde la nombraron a ella, y comentó: "Ari me dijo que él no escuchó que hayan gritado Romina, me dijo que lo escuchó Nacho. Es raro que lo haya escuchado Nacho. Alfa se llevó por lo que dijo Nacho, que escuchó 'Alfa, no sé qué... Romina, no te hagás la bolud*'. Cuando gritaron lo de Camila, que Alfa lo escuchó, él la abrazó y le dijo 'Cami, tranqui'. Ahora, Nacho le cuenta esto a él, porque él ni es que lo escuchó y Alfa se enoja conmigo".