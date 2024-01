Gran Hermano: el desconsolado llanto de Furia y su decisión tras la salida de Cata

despedida furia carolina

“Hay cosas que no me cierran”, comenzó diciendo Furia sobre Agostina. Luego, la jugadora más controversial de esta edición de "Gran Hermano" analizó la discusión entre Cata, Emma y Agos y espetó: “Agostina se quedó mucho más light y Catalina gritaba un montón. El quilombo la armó la otra”.

Ante esto, Chula ratificó: "Si, lo de Emma lo empezó Agostina". Y, a pesar de que Fura aseguró que no desconfía de la exagente, sí destacó que hay algo que no está bien y que la puede perjudicar en su camino a la final. “No desconfío que Agostina lo haya hecho por estrategia, pero sí se fue un poco toda la mierda. Agostina es brava y le hubiera contestado mucho más a Emanuel. En realidad fue Cata la que se estaba peleando con alguien por puchos y Cata no fuma ¿entendés? Cayó re duro, cayó re duro”, remarcó.

juliana furia

Tal es así que Furia manifestó que, por esto, le soltará la mano a la otra participante del juego. “No la quiero a Agostina de mi lado. Ni en pedo. Que se arregle sola”, fueron sus palabras exactas. Y así es cómo el grupo de las furiosas vuelve a rearmarse tras la salida de Catalina de la casa de Gran Hermano.