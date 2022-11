El dolor de Juliana de Gran Hermano por la trágica muerte de su hermano

Juliana Díaz hermano

Juliana, a flor de piel, relató en Gran Hermano su tristeza por la trágica muerte de Luciano: "Siempre viví lejos de mi familia y cada vez que volvía a la ciudad no pasaba tiempo con mi hermano o como éramos tan distintos cuando me decía de hacer algo, comer en familia o lo que sea, no me pintaba. Siempre tenía otros planes".

“Ese fin de semana, el día anterior a que muriera, fueron a merendar con mi mamá y con mi sobrino de corazón para festejar que mi mamá se había podido comprar un auto nuevo. Me dijeron de ir y no sé... no tuve ganas. Se sacaron una foto y al otro día falleció. Me sentí super mal por no haber podido disfrutarlo o pasar un rato con él", aseguró conmovida.