El duro relato de Camila en Gran Hermano: “Me hice un aborto el año pasado”

Sin embargo, antes de contar por lo que tuvo que pasar admitió que solamente fue al ginecólogo una sola vez, por lo que su compañera le contestó que estaba muy mal.

“La única vez que me revisó un ginecólogo fue el año pasado cuando me hice un aborto mientras estaba con mi ex y me tenía que seguir revisando, pero quedó ahí”, comenzó.

https://twitter.com/matiasmc_/status/1627435819848925185 Camila le confesó a la Tora que se hizo un "Aborto Clandestino" hace un año en una gestación de 3 meses. #GranHermano #GH2023 #GH23 pic.twitter.com/LeN5Pylc5F — Matias (@matiasmc_) February 19, 2023

Luego contó que el doctor “por suerte fue súper bueno y en media hora pasó todo”. “Yo me entero que se pinchó el preservativo y me dejó de venir”, agregó Camila. Lo siguiente que narró fue que decidió hacerse un test de embarazo, el cual le dio positivo y su expareja la llevó a un ginecólogo de confianza. “Mi cabeza no creía lo que estaba pasando”, concluyó.