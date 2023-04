El enojo de Alfa con Julieta tras el fin de Gran Hermano: "El único que..."

Días antes, ella había festejado su cumpleaños número 22, que fue el 9 de enero, con amigos y ex participantes del reality, entre los que no estuvo curiosamente Alfa.

Una vez terminado la entrevista, Alfa salió al aire y dijo en charla con Georgina Barbarossa: "Decile a Julita que el día de su cumpleaños, el único que le hizo un regalo fui yo. Le hice una caja con bombones caseros".

Y siguió con su enojo: "A mí no me invitó a su fiesta de retorno, en la casa de su familia. Hizo una fiesta bárbara y no me invitó. Se olvidó de mí".

A lo que la conductora comentó: "¿No era para los amigos? No era para los de Gran Hermano". Y el hombre de 61 años lanzó: "Invitó a todos los Gran Hermano y a mí no me invitó. Fue Romina, Daniela, Thiago… Fueron varios".

Y Georgina cerró el tema: "Ya está, deja de pelear. No seas grandulón, estamos en Pascuas".