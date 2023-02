¿El fin de la amistad? Romina, furiosa con Julieta por no haberla salvado en Gran Hermano

Contra todos los pronósticos, Julieta decidió salvar por estrategia y no por afinidad, dándole un golpe anímico tremendo a la exdiputada, con quien mantiene una relación verdaderamente cercana y hasta maternal.

Lo cierto es que, en varias oportunidades, Uhrig había manifestado que no quería ser salvada en caso de quedar nominada, ya que deseaba que fuera el público quien decidiera si debía quedarse en la casa, o salir y reencontrarse con sus hijas Felicitas, Mía y Nina.

gran hermano julieta líder.jpg

Por su parte, "Disney" tuvo muy presentes las palabras pronunciadas por la propia Romina y aseguró, al momento de hacer el rescate, que "tenía motivos" para actuar de la manera que lo hizo y que confiaba "en que el resultado" iba a ser el esperado por ella, es decir, que acabe siendo elegido Alfa para despedirse de la competencia.

Romina, en tanto, quiso mantener su postura sin denotar el shock que le produjo la decisión de su amiga y sostuvo: "Quiero seguir en la casa no porque me voten mis compañeros sino porque me elija la gente". Aunque esta actitud resultó molesta para la gente, ya que ella misma había pedido no ser rescatada, la tensa situación originada a partir de la elección de Julieta no quedó ahí.

La modelo sintió la necesidad de explicar su resolución y se acercó a dialogar con Romina, quien le respondió de un modo tajante: "Estoy cocinando ahora. Después que termine". Por supuesto, ese 'después' nunca llegó y Poggio resolvió recluirse en su habitación para poder charlar con Daniela Celis sobre lo sucedido.

julieta romina gran hermano.jpg

"Yo pienso que esta semana Alfa tiene muchas chances de irse, y yo tenía miedo de que se vaya Camila y no él. También siento que con La Tora se unifican los votos para que se vaya él", comenzó explicando, al mismo tiempo que remarcó: "Me arriesgué y no me arrepiento, porque si no se podía haber ido Camila, acá se tiene que ir Alfa de esta placa. Y eso tiene que pasar esta semana, porque la semana que viene ya se enfría todo. Obviamente que me duele dejar a Romi y a Lu en placa, pero yo sé que no me arrepiento de esta jugada".

La lectura de lo que está sucediendo en el adentro y el afuera de la casa más famosa del país fue aplaudida por muchos televidentes que aseguran que Julieta ya advirtió que las distintas situaciones que vivió Alfa en este último tiempo no cayeron bien "en el afuera".

Este domingo promete ser picante, en una gala de eliminación donde las encuestas auguran un 'cabeza a cabeza' en la definición de la próxima salida que tiene en la mira a los "ex amigos": Alfa y Romina.

julieta romina gh.mp4