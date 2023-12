El fuerte cruce entre Sabrina y Catalina en Gran Hermano: "No le da para..."

Al conocer la verdad, Sabrina se enojó con Catalina y la llamó “viva de mierda”. Incluso, la mendocina cuestionó la profesión de su compañera: “No le da para ser médica porque no entendió lo que hicimos”.

Claramente, las palabras de Sabrina molestaron a la pediatra y le respondió sin dar vueltas. “¡Con mi trabajo no te metas! Vos no tenés ni idea. Con todo lo demás bueno, que sea juego… Vos no me conocés y yo no te conozco”, contestó Catalina.

Sabrina quiso justificar lo que dijo, pero a la médica no le importó. “Estás subestimando a los médicos que muchas veces ayudan a tu familia, a la mía y a la de él (señalando a Alán, quien se encontraba a su lado). Yo soy médica y no tenés ni puta idea de cómo yo laburo. Yo te permito lo que quieras, que digas que soy una conchuda, tarada que lleva y trae, pero con mi laburo no te metés”, aseguró.

Y continuó: “Sos una tarada. La verdad es que me caías bárbaro, pero me di cuenta que sos lo más falso y tarado que vi, y una calienta pij... de todos tremenda. Pobre tu novio afuera”.