Gran Hermano: el fuerte desahogo de Camila con su hermana Florencia

"¿Sabés qué feo es que no te hable nadie o que hablen todos atrás tuyo mientras que vos estás acá en el mundo de Heidi? El único que se comportó bien conmigo acá desde el día uno fue Marcos. Las chicas parecían algo así al principio, y después pum, la fulminante", le contó a su hermana.

gemelas-lattanzio-gran-hermano.jpg

"Un día estaba triste porque las extrañaba a ustedes. La extrañaba a mamá. Y justo vinieron a gritar algo, como que yo era todo mentira lo que le estaba haciendo a Alfa. Aprovecharon ese momento para decirme que yo era una mentirosa y que no me creían nada", continuó.

La arquera de Independiente, quien le agradeció a Fabián Doman por dejarla ingresar al reality, puso sobre la mesa algo que notó durante su primera cena en la casa, ya que Romina bromeó con que "hay que darle una medicación" a Camila.

camila-flor-gran-hermano.jpg

"No me gusta que te falten el respeto en mi cara", le dijo la Puma a Cami, para luego corregirla y decirle que sus compañeros de la casa no son sus amigos.

"Otro día soñé con papá. Me agarró una desesperación buscándolos a ustedes. Me dijeron que parecía enferma porque extrañaba a papá. No fue fácil, te juro que me quería ir a casa", le transmitió Camila a Florencia.

"No confíes en nadie, estás en un juego. Decilo 'yo soy así'. Te lo tenés que demostrar a vos sola", le recomendó la guardameta a su hermana.

camila florencia gran hermano.mp4