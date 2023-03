El fuerte mensaje de Marianela Mirra tras la victoria de Marcos en Gran Hermano

"Me aburren. Esta cuenta vuelve a ser privada. Ni me hace feliz ni tengo porque llorar porque a un tal 'Marcos' gane GH. Yo tuve mi momento único en la historia, lo viví y disfruté a lo grande, hoy mi vida es más que eso", escribió en una historia de Instagram.

Y agregó: " Cómprense una vida, ah cierto, que ganaron ustedes? Ya son parientes del primo? ja besos!".

marianela mirra

Marianela Mirra acusó a Marcos de misógino

A principios de marzo, la ex hermanita fue contra Marcos Ginocchio, y cuestionó entre otras cosas sus formas hacia las mujeres.

“El pibe no se banca a las minas. No quiso jamás a Julieta y mucho menos a Camila. Hacer los desplantes que él hace no es de caballero”, dijo en la primera de sus tres publicaciones en Instagram, y luego se preguntó: “¡¿Qué le pasa con las mujeres a este flaco?! Déjense de joder”.

“Ojalá se vaya Marcos de GH por misógino”, cerró, indignada.