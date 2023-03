El insólito pedido de Camila a Gran Hermano: "No hablen más de mí"

"Yo prefiero que no me metan más en nada. Yo se que es la tele, pero por favor lo pido", comenzó diciendo la ex participante dejando a todos sorprendidos.

"Vos te metiste en la casa más famosa del país"



"No hablen de mí, hablen de Juli"



"¿Para qué te anotaste?", preguntaron los panelistas. "Por mi carrera musical, yo ya lo dije", respondió

Acto seguido, La China, una de las panelistas, le replicó: "Pero elegiste un parripollo, te metiste en la casa de Gran Hermano".

"Además, quería aclarar que mi nuevo tema musical no sale el ocho de abril", dijo Camila, que cuando quiso seguir hablando la cortaron y Sol Pérez se mostró molesta y le dijo que fue una falta de respeto la publicidad que metió en medio del programa.