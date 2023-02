El mal momento que vivió el influencer que metió un dron en la casa de Gran Hermano

“Una vez que lo tiré miré para todos lados a ver si había algún seguridad o algo, había unos chicos dando vueltas por ahí pero no le di importancia. Cuando me estaba yendo empezaron a correrme para robarme”, agregó.

“Se dieron cuenta que tenía el dron y fue peor. El dron que tengo yo es caro, saldrá 800 dólares, es profesional. Mi amiga me advirtió que estaban estos pibes cerca, terminé corriendo dos cuadras y media y evité el robo, pero si no corría me robaban”, contó.

El joven se refirió a la situación de incomodidad que vivió y expresó: “Ni vi si estaban armados, yo me la jugué y estaba con mi amiga, tiene una hija y es bravo, está muy inseguro Argentina lamentablemente”.

drone gran hermano inseguridad

“Corrí hasta una una garita, le dije a un seguridad lo que estaba pasando, y los ladrones frenaron y se fueron para otro lado. Me gritaban ‘vení para acá guacho”, describió en una entrevista con Juan Etchegoyen.

Y concluyó: “En un momento pensé que eran parte de la producción o gente de Alfa, pero no, eran dos pibes oportunistas que querían robar. A mi me causa gracia que digan que la producción manda el dron pero no, fui yo el que lo metí, la otra vez Alfa casi me lo rompe y esta vez casi me lo roban”.