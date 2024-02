Gran Hermano: el marido de Emmanuel lanzó un preocupante comunicado en redes

“Gracias a todos por el hate que estoy recibiendo, son insultos muy fuertes, irreproducibles, amenazas de muerte, llamadas anónimas”, comenzó escribiendo el marido de Emmanuel en la cuenta de Instagram de su pareja. Luego, agregó: “Quería decirles que soy Nico, el marido de Emma, un ser humano que está acá afuera en la vida real. Yo no estoy jugando ningún juego y las barbaridades de cosas que me dicen me afectan y mucho”.