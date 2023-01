Gran Hermano: el novio de Julieta dio detalles del inicio de la relación

Los detalles del inicio del noviazgo entre Lucca Bardelli y Julieta de Gran Hermano

Además recordó cómo fue que se conocieron. "Nos conocimos antes de estar de novios porque su mejor amiga es la novia de mi mejor amigo", precisó.

El joven indicó que, durante un largo tiempo, dejaron de verse hasta que se reencontraron y nació el amor. "Chapamos dos años antes de ponernos de novio. Después, yo me puso de novio con otra persona, ella también. Y, al tiempo, nos volvimos a encontrar y empezamos a salir", agregó.

Pero lejos de dejarse llevar por lo que transmite la tele y lo que comenta el público en las redes, el chico se muestra tranquilo: “No soy celoso, confío si no no estaría de novio. Tentaciones puede tener todo el mundo pero de ahí a fallarle a una persona que te ama, como nos bancamos nosotros, el amor que es tan sano, tan maduro, por una tentación de momento”.

Después de afirmar la confianza que le tiene a su novia, aprovechó para opinar sobre Marcos y explicar por qué no cree que sería el tipo de chico que le gustaría a Julieta: “Físicamente es re fachero el chabón, pero después en personalidad no sé. Sí es bueno y tranquilo, pero no sé”.