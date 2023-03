Gran Hermano: el novio de Julieta la defendió de aquellos que la llaman "sucia"

La justificación de la modelo fue: “Me bañé ayer, Nacho”. Ante la insistencia de su compañero, repitió: “Me bañé ayer a la noche”. Y acto seguido procuro encontrar el apoyo de su compañera: “Cami, me bañé ayer a la noche”.

Luego, se difundió un video, mientras Romina secaba el pelo de uno de los perritos tras lavarlo. “Ahora le toca a la bola de mugre que no se baña hace tres meses”, volvió a decir Nacho.

A raíz de esto, en A la Barbarossa aprovecharon un móvil con el novio de Julieta, para conocer su opinión al respecto. El panelista Lío Pecoraro le consultó: “Se comentó si se bañaba o no, porque le pudo haber sucedido eso. Puede ser por otro motivo, por eso te pregunto”.

Lucca, que se sintió un poco incómodo, explicó lo que vive cotidianamente en relación con esa supuesta falta de higiene: “No lo vi y no entendí mucho cómo fue lo que pasó, pero no es sucia. No sé por qué...”, sentenció.