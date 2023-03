El novio de Julieta le contestó a Santiago del Moro si fue infiel

https://twitter.com/PtcRecargado/status/1631125907657113600 Santiago del Moro picante

con Lucca el novio de Julieta

“Te da celos Marcos ?“

“Le fuiste infiel ?“ #GranHermano pic.twitter.com/2c6Nv9X3pd — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) March 2, 2023

"No, no, es juego", respondió Lucca. "¿Le fuiste infiel?", volvió a consultar el conductor. "No, no, son todas giladas. Yo la verdad no salí a decir mucho después porque ya era una atrás de otra y no tiene sentido", dijo el joven.