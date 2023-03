Gran Hermano: el novio de Julieta ya imagina cómo va a ser el reencuentro

"Cómo imaginas el encuentro?", le preguntó Georgina Barbarossa al joven, en móvil con su programa de Telefe y en medio de rumores de que ingresaría al reality de visita, como ya lo hicieron las hijas de Romina.

"Lo imagino muy romántico. Esto me tiene muy ansioso, después de tanto tiempo separados", dijo Lucca en A la Barbarossa.

Luego Pía Shaw siguió por esa línea, pero ya pasó al ámbito privado y le consultó por el reencuentro con Poggio en la intimidad: "Julieta tuvo una charla con Romina, muy intensa. Ella te está esperando sexualmente con todas las ganas". "¡Yo también!", expresó Bardelli.

Retomando la palabra, Pía le consultó: "Julieta dijo que el mejor contexto sería una noche en un hotel. ¿Empezaste a averiguar?".

"No sé cómo va a ser. Ella también va a querer estar con la familia, en su casa. No creo que salga y nos vayamos a un hotel al toque. Después de unos días, seguramente. La mamá me dijo 'por lo menos dejámela un día'", respondió el novio de Julieta.