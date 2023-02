Gran Hermano: el papá de Nacho consoló a Julieta luego de que le gritaran "cornuda"

"¿Viste lo que me gritaron ayer? Re forros. Ayer me gritaron 'Julieta, Lucca te cagó'", le contó la jugadora al papá de Nacho. Castañares, sentado en la cama, le dijo a Disney que no haga caso a los gritos y ella asintió. "Ya sé. ¿Pero venir a gritar eso?", se preguntó la bailarina.

Allí fue cuando el hombre le contó a la joven algo que dijo el conductor Santiago del Moro en una emisión del programa, como idea para que los jugadores del reality no se dejen llevar mucho por los gritos del exterior de la casa.

"Dijo que podrían meter gente a gritar (cualquier cosa) porque condiciona mucho", sostuvo Rodolfo. "Es raro que vengan a gritar eso", enfatizó Julieta entre risas, comentando además que los gritos también condicionan los aspectos del juego.