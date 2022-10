El pasado de "Alfa" de Gran Hermano en otro famoso reality

Con 51 años, "Alfa" fue presentado en el reality de cocina como "Walter, comerciante".

Alfa Master Chef

Quién es Walter, el "Alfa"

Walter Santiago fue otro de los elegidos para ingresar a la casa de Gran Hermano. El hombre tiene 60 años y dijo que lo apodan "El Alfa".

"Nunca tuve jefes. Nunca tuve horarios. Nunca nadie me mandó ni me dijo que tengo que hacer, y en la casa tampoco nadie me va a decir lo que tengo que hacer", fue lo primero que dijo Walter en su video de presentación.