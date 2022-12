El sincericidio de la mamá de Juliana de Gran Hermano: "Es media pelot..."

En ese marco, su mamá aseguró que no se trató de un plan de Juliana sino que ella se comporta así a veces porque “es medio pelotuda”.

"Una y otra vez se le advirtió, pero sin embargo, siguió tirando información. ¿Por qué pensás que fue eso?", le preguntó Gastón Trezeguet en "A la Barbarossa"

Fue entonces cuando Alejandra respondió: "Yo pensaba: 'No le llamaron la atención, entonces esta boluda no se da cuenta y charla y charla. Después, cuando me doy cuenta de que le llamaron la atención, pienso: 'Pero, ¿cómo puede ser?'. Yo te juro que la quería matar desde acá afuera".

Entonces Robertito Funes Ugarte le preguntó si Juliana podría haber hecho todo esto a propósito, y la mujer respondió:” No, no, ella es así como vos la ves, cero maldad, como es cero maldad también es medio pelotuda en algunas cosas”.

Según Alejandra, Juliana "entró muy de golpe y no lo esperaba” y “si bien en su cabeza tenía planeada una estrategia de juego que estaba muy buena, después la desbordó todo esto. Le ganó la sorpresa, la adrenalina".