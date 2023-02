¿El tamaño importa? La picante revelación íntima de Romina en Gran Hermano

La hermanita, madre de tres hijas, confesó que una expareja suya era poco dotado pero, sin embargo, fue con quien mejor la pasó en la intimidad, según dijo.

el tamaño importa gran hermano.mp4

Julieta interrogó a sus compañeros y Lucila La Tora respondió que para ella si importa porque estuvo "con alguien que tenía micro pene y era horrible". Y agregó: "La pasé muy mal, tenía que fingir".

"Algunos dicen que es según cómo lo use...", espetó Disney, a lo que la experimentada hermanita respondió: "Yo tuve un novio que la tenía muy chiquitita, no sé si micro, pero era chiquitito, como un dedito. A mí me encantó. Re bien. Fue una de las personas que más me gustó".

Ante la insistencia de la joven que le preguntó si "había tenido otro así", sostuvo: "No, no. Digo que fue una de las personas, en el sexo, con la que más me gustó estar y creo que la tenía así (mostró un dedo). Yo tenía mucha piel. Fue mi novio".