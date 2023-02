Gran Hermano: el tatuaje de Coti dedicado al Conejo

El tattoo se ubica debajo de la cola y Coti se levantó de la mesa para mostrarlo por primera vez. "I will not let go of you hand (no te soltaré la mano)", dice la frase que simboliza la historia de amor de ambos.

Y ella aclaró que no se lo taparía en caso de separarse de él: "Si nos llegamos a pelear, ojalá que no, de igual manera me marcó mucho y no me lo taparía".