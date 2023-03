Eliminación en Gran Hermano: quién abandonó la casa y quiénes son los cinco mejores

Live Blog Post

Últimas palabras de Camila

"Siente que me tengo que quedar porque este es mi sueño. Sabía que no iba a ser fácil porque no conozco a nadie. Mi sueño es llegar a la final, y todas las noches sueño con esto. Disfruto siendo yo misma. Estoy en mi mejor momento y no quiero irme. Espero el apoyo de la gente", afirmó.