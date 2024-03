Eliminación y escándalo en Gran Hermano: Agostina quiere abandonar la casa

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1764485414591541586&partner=&hide_thread=false Licha abandona la casa por decisión del público y Agostina dice que se va por decisión propia



Viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam

Registrate ahora en https://t.co/Dqxe1MgPGE pic.twitter.com/AjHdwkCZgL — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 4, 2024

Fue entonces cuando Furia y Cata comenzaron a gritarle que agarre la valija y se vaya. Agostina fue al confesionario, habló con Santiago del Moro y ratificó su decisión de abandonar el juego.

"Tengo miedo de quedarme, no puedo entrar a mi cuarto por miedo, ¿va a agarrar un cuchillo y me va a matar? ¿sabes cuántos femicidios se cometen luego de una amenaza? Está mal", lamentó la ex policía entre llantos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1764488460587405347&partner=&hide_thread=false AGOSTINA tomó una decisión y ABANDONA el juego tras sentirse amenazada por Juliana.



Si sos víctima de violencia de género comunicate las 24 horas, todos los días a la línea 144



Seguí #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/B1GylBkc0H — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 4, 2024