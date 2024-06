Gran Hermano: Emmanuel confesó haber tenido relaciones con un participante

Tal es así que, por la expresión de asombro de Nicolás, Emma fue por más: “Me da gracia tu cara, ¿te cae fuerte que lo haya besado? ¿Vos nunca besaste a un chico?”. Pero, aún sorprendido, uno de los miembros de los Bros respondió: “Él tiene pareja”, haciendo referencia a Marisol, la pareja de Martín Ku.

ema gh

Debido a este comentario, Vinch aseguró: “Yo también, Sabri también y el otro día entró y le dio un beso a Alan”. Aún así, pese a su confesión, le pidió a su compañero discreción: “No quiero que le digas a nadie, me siento re mal porque es una bomba en la casa”, indicó. No obstante, Nico parece no haberle creído y le propuso a Emma apostar 200 dólares, quien se comprometió a pagarle si resulta ser una mentira.

En las redes sociales, los seguidores del programa aseguraron que todo forma parte de una tarea que el peluquero debe cumplir para obtener sushi en la casa.