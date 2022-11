Ex Gran Hermano apuntó contra la nueva edición del reality: "Casting pedorro"

“La verdad que fue bastante pedorro el casting y flojo, no sé si fueron polémicos esos dos se fueron primeros. Yo no me enganché con el programa, escuché las repercusiones, y hubo comentarios que me movilizan, uno no puede dejar pasar esas cosas, es complicado”, agregó al respecto.

Alejandro Iglesias fulminó a Gran Hermano

“He aprendido tanto hasta con desconstruirme a mí mismo también, pasé de femenino a masculino, soy una persona trans. Con todo lo que aprendí estos años, ver una cosa así, no lo podés creer, es como volver a los 90 el Gran Hermano de hoy, estos pibes están mal”, dijo.

En cuanto a su paso por el reality, contó que “se alejó” de las personas que conoció en Gran Hermano: “No estoy en contacto con la producción, perdí contacto con ese mundo, no sé qué pasó con este casting, jamás me enganché con el cholulismo, estos que están en la casa son pendejos, pibes, no podía creer cuando escuché lo que se decía”, agregó Alejandro Iglesias.

“Parece que todo está cambiando y cuando ves esto te das cuenta que falta un montonazo. Vamos a ver qué surge de este Gran Hermano, vamos a ver para qué sirven”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen.

Y cerró con su favorito: “Alfa me cayó bien, es un tipo que se maneja con cuidado y me parece inteligente, seguramente sufrió bullying porque son todos unos pendejos maleducados, si hubiese estado yo hubiera saltado mal en algunas ocasiones, soy medio loco cuando se me saltan los tapones, ya estoy más grande y no tengo tolerancia con estos tipos de personajes”.