La explosiva reacción de Pincoya por el regreso de Sol Abraham a Gran Hermano

Según se pudo ver en las imágenes del reality, Pincoya tomó la decisión de aislarse parcialmente de las actividades grupales, bajando su participación en distintos momentos de la convivencia y marcando así su desacuerdo con el regreso de Sol Abraham. Esa actitud, interpretada por varios seguidores como una especie de “huelga silenciosa”, rápidamente se convirtió en tema de debate en redes sociales.

Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando la jugadora habló con la voz del programa y dejó una frase cargada de enojo y desconcierto por la situación. “¿Sabes qué es lo que me pasa? Que encuentro absurdo y loco esto, que entró la serpiente. Se supone que usted la había echado. Hice un voto de silencio anoche”, lanzó Pincoya, visiblemente molesta. Y agregó sin filtro: “De verdad, estoy súper enojada”.

El ingreso de Gran Hermano suele generar este tipo de reacomodamientos internos donde cualquier movimiento altera el equilibrio de la casa y obliga a los participantes a redefinir estrategias en tiempo real. En este caso, el regreso de Sol Abraham actuó como detonante de nuevas tensiones que siguen impactando en la convivencia.