Filtran escandaloso chat entre exparticipantes de Gran Hermano: la dura acusación a Catalina

La conversación en cuestión data de la noche de este jueves, donde se puede ver que Denisse González pregunta "¿qué hacen hoy?". A esto, uno de los ex comenta que "se sale", tras lo cual Sabrina Cortez hace un listado de las personas que técnicamente se sumarían a la salida de esa noche.

Antes de esto, Catalina había escrito: "Saluden a la nueva panelista de All Access Chile", en referencia a la nueva edición de Gran Hermano en el país vecino. Lo que la examiga de Furia no imaginaba era la respuesta con que Carla la sorprendería: "Ahora que sos panelista de otro programa donde se la pasan hablando de la vida de los demás en Chile, vas a cobrar más. Y tal vez me puedas pagar los muebles que me robaste", envió en la mañana de este viernes.

Este fuerte mensaje fue compartido por 'Big Apple' en la red social X, dejando sorprendido a todos los usuarios. "Tranqui el grupo de GH" y "por favor necesito más de ese chat", fueron sólo algunos de los comentarios de los internautas que no imaginaban semejante interna.

Cuándo empieza el nuevo reality con el que Telefe busca reemplazar a GH

Gran Hermano 2023 tuvo el lunes su último programa con la gala protagonizada por el ganador, Bautista Mascia, pero Telefe ya tiene listo el reality con el que busca seguir ganando el rating del prime time.

Más allá de no haber repetido el boom de la edición 2022, el juego de la casa más famosa del país tuvo varias noches con picos de más de 20 puntos de rating, superando por goleada a El Trece y el resto de los canales de aire.

Y a la espera del ya anunciado GH2025, que recién se encuentra en época de apertura de casting, el canal de las pelotas estrena un nuevo reality: "Survivor, Expedición Robinson".

De qué trata "Survivor, Expedición Robinson"

Conducida por Marley, esta superproducción rodada en la zona del Tapón del Darién, al norte de Colombia, uno de los puntos más paradisíacos e inaccesibles del mundo, presenta a 25 participantes que deberán sobrevivir en aislamiento total.

Con los servicios de producción de TIS, el formato de Banijay creado por Charlie Parsons hace 25 años, cuenta con ediciones en más de 50 territorios y más de 360 temporadas en todo el mundo.

Divididos en dos tribus, los supervivientes están a punto de comenzar el desafío más extremo de sus vidas. Alejados de toda civización, sin comunicación con su familia y amigos, y sin ningún tipo de comodidad, se verán obligados a convivir y sobrevivir por sus propios medios.

Se enfrentarán al clima, el hambre y a los desafíos físicos y mentales propios del reality; por lo que a lo largo de la competencia, la fuerza e inteligencia no lo serán todo. Prosperarán aquellos que logren la mejor estrategia mental, entrega física y fortaleza emocional, para convertirse en el gran ganador y llevarse un premio millonario.

Estreno "Survivor, Expedición Robinson": día, horario y dónde verlo en streaming

El estreno de "Survivor, Expedición Robinson" será este lunes 15 de julio a las 22.30 horas por Telefe. Una vez finalizado el programa en vivo, estará disponible en la plataforma de streaming Disney+.

La propuesta del servicio de streaming incluye, además, la disponibilidad de material exclusivo que los suscriptores de Disney+ podrán disfrutar en "Mucho más Survivor, Expedición Robinson", un contenido diario, con acceso exclusivo a momentos de convivencia inéditos y detalles imperdibles de la competencia, que estrenará exclusivamente en la plataforma junto con cada capítulo.