Fuerte cruce entre La Tora y Gustavo Conti: qué pasó

Así fue el fuerte cruce entre La Tora y Gustavo Conti

Furioso cruce entre la Tora Lucila y Gustavo Conti: "¿Quién sos?" - Gran Hermano 2022

“Lo dije, lo repito, y te lo vuelvo a decir, lo perseguías por todos lados y el tipo no quería”, retrucó Gustavo.

“¿Sabés lo que pasa? Nacho no importa del signo que sea que él es perfecto, es único. Eso pasa. Acordate de esa frase después me contás”, lanzó picante La Tora, haciendo referencia a los chats que hace unos meses atrás filtró la ex de Conti, Ximena Capristo, revelando las infidelidades de él.

Quiénes quedaron en la casa de Gran Hermano

A muy pocas semanas de la finalización de Gran Hermano, el ciclo de Telefe se pone cada día más picante. Con solo cinco participantes adentro de la casa más famosa del país, Marcos, Nacho, Romina, Julieta y Camila se disputan el premio de 15 millones de pesos más una casa.

El próximo domingo será la gala de eliminación en la cual uno de ellos, excepto Nacho que es el líder de la semana, tendrá que abandonar el certamen.