Fuerte descargo de Catalina de Gran Hermano contra la hermana de Furia: "Nefasta"

Furiosa, Catalina usó sus redes sociales para responderle a la hermana de su ex amiga y le dejó un fuerte mensaje. "Estoy acá, feliz de la vida, disfrutando de todo mi éxito, de toda mi felicidad, pero voy a hacer este mensaje para decirle a la nefasta que está hablando pelotud...", comenzó diciendo.

Y, agregó: "Yo nunca me reí de la enfermedad que tuvo Alfa adentro de la casa. De pedo sabía que había tenido presión alta. Cuando salí me enteré de todo lo que le había pasado a Alfa".

Además, la ex participante comentó que no tenía relación con Walter, por lo que no podía saber lo que estaba pasando. "Adentro de la casa, yo no sabía nada porque con Furia ya no hablaba", explicó.

"Cerrá el ort... nefasta... no hables de mí, no me nombres, no me rompas las pelot.... Dejá de usarle los canjes... dejá de romper las pelotas.... porque no nunca me reí de la enfermedad de Alfa", concluyó picante.