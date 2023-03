Fuerte posteo del sobrino de Romina: "Una desilusión más"

El que hizo publicó el malestar fue Fabián, sobrino de la ex diputada, que no estuvo invitado a la celebración. “A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de si para un proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen, una desilusión más pero bueno todo sirve de experiencia... Solo para favores”, escribió el joven en su cuenta de Instagram.