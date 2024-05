Gran Hermano: Furia acusó a Darío de machista por su cercanía con Mauro y lo amenazó

FURIA ACUSÓ A DARÍO DE MACHISTA Y AMENAZÓ CON GOLPEARLO



"Le dije 'vos no le metas eso en la cabeza a mis compañeros porque te voy a ROMPER LA CABEZA a vos'. Yo soy mujer y me defendí, por eso me lo meto en el culo a Darío, es un machista de mierda"#GranHermano https://t.co/p9BlTwppcN pic.twitter.com/utjgXsLdWk