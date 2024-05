Gran Hermano: Furia expuso nuevamente la sexualidad de Mauro y generó repudio en las redes

De hecho, en una dinámica llevada a cabo en la tarde de este miércoles, el joven estaba hablando sobre su infancia y se pudo escuchar a Furia -cuyo micrófono quedó abierto- diciendo: "Lo único que me falta, tener que escuchar a este decir 'a mí nunca me faltó nada, nací en cuna de oro, soy gay y no salgo del closet", mientras Mauro hablaba de sus problemas de autoestima.

En otra oportunidad, la entrenadora también había realizado comentarios que fueron fuertemente repudiados en redes sociales: "Tengo que ir a limpiar el sauna en el que a veces pienso que garcho pero no garcho, porque me trajeron un pibe que no quiere coger", lanzó a los gritos frente a Emmanuel Vich.

Y luego se habló a sí misma en voz alta: "Porque tiene otros deseos sexuales, Juliana, no es tu culpa, es porque no tengo pene. Es travieso, le gustan otras cosas".

Además, en una reciente charla con Martín Ku, Furia revela que Mauro le dio a entender que no es heterosexual, tras lo cual el Chino le sugiere que mejor no hablen de esos aspectos, dado que involucra a la familia.

Por supuesto, las redes sociales reaccionaron a lo sucedido con fuertes comentarios para la oriunda de San Fernando: "Es más desagradable que Alfa el año pasado pero le perdonan todo"; "todo permitido tiene"; "es lamentable el nivel de degradación hacia el otro que maneja"; "si alguien no quiere coger, es gay... no puede ser más básica"; fueron sólo algunas de las reacciones de los internautas.